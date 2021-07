TeamNL woedend over leefomstandigheden positief geteste sporters

De sporters in quarantaine zijn heel ongelukkig met de omstandigheden, zei Hendriks. "Ze mogen niet naar buiten, er zijn problemen met het eten, dat is nogal Japans georiënteerd. En zo is er nog meer. "Het is totaal onacceptabel waar onze mensen terecht zijn gekomen."

'Amerika is ook hard geraakt'

De Nederlandse ambassadeur in Japan is nu gevraagd zijn contacten aan te spreken om de situatie te verbeteren. "Het is wel gelukt om voor de sporters toegang te verkrijgen tot onze teampsycholoog. Dat was eerst ook onmogelijk, terwijl zij het soms echt moeilijk hebben. Ook dat is wat ons betreft echt onacceptabel. We proberen ook voeding te regelen op locatie. En in het geval van roeier Finn Florijn hebben we gezorgd voor attributen voor krachttraining."

Florijn maakte voor RTL Nieuws een video over zijn quarantainehotel. Hij krijgt robotachtige opdrachten vanuit zijn plafond, zoals deze beelden laten zien: