Strenger regime Nederlandse sporters in Tokio: geen lounge en trainingszaal meer

TeamNL heeft de coronamaatregelen in het olympisch dorp aangescherpt. Waar de sporters in de eerste dagen nog gebruik konden maken van bijvoorbeeld een zaal om te relaxen, is die nu verwijderd. Ook de indoor trainingsruimte is niet meer te gebruiken.

Dat zegt onder meer Hessel Evertse, technisch directeur van de roeibond. Een andere bron binnen het olympisch dorp bevestigt dit aan RTL Nieuws. De woordvoerder van TeamNL wil niet zeggen of het klopt en verwijst naar een persconferentie die om 08.00 uur plaatsvindt. Chef de mission Pieter van den Hoogenband gaf voor de Spelen aan dat de lounge voor de sporters dit keer belangrijker was dan ooit. "Een plek waar de sporters zich rustig kunnen terugtrekken en even kunnen chillen." Door de scherpere maatregelen zijn de sporters gebonden aan hun kamer. Tennissers positief Gisteren werd tennisser Jean-Julien Rojer als zesde lid van TeamNL positief getest. De hele tennisploeg trok zich vervolgens terug uit de competitie. Lees ook: Tamaëla werd 'van bed gelicht' en zag Rojer 'afgevoerd' worden Eerder al waren roeier Finn Florijn, roeicoach Josy Verdonkschot, skateboardster Candy Jacobs, taekwondoka Reshmie Oogink en nog een staflid van de roeiploeg positief. Zij moesten allen in quarantaine. De roeiploeg moest zich ook op de roeibaan al houden aan extra maatregelen, omdat er drie mensen positief werden besmet binnen de ploeg. Ze mogen geen gebruik meer maken van de algemene faciliteiten zoals de eetzaal, de wc's en het vervoer naar de roeibaan. Bekijk ook: zo zitten sporters erbij in tokio Bekijk deze video op RTL XL Sporters in Tokio: 'Liftknopjes mogen we niet aanraken'