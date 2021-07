Recordaantal migranten met bootjes naar Engeland, regering wil hardere aanpak

Wat vermoedelijk meespeelt, is dat vrachtwagens in Calais strenger worden bewaakt. Migranten proberen al jarenlang in laadruimtes te kruipen en op die manier via de Kanaaltunnel naar Engeland te reizen. Nu dat lastiger is geworden, lijken migranten eerder voor een bootje te kiezen.

"Veel van hen hopen vervolgens in Engeland snel een nieuw leven op te bouwen, omdat ze de taal bijvoorbeeld spreken of hier al mensen kennen. Maar die droom is vaak ver weg: eerst volgt een lange asielprocedure, of mensen verdwijnen in de illegaliteit", zegt correspondent Anne Saenen.

Geld en nieuwe wetgeving

In Londen is het geduld intussen op. Zo krijgt Frankrijk ruim 60 miljoen euro van de Britten, zodat de Franse kustwacht meer gaat patrouilleren. Maar de hoop is vooral gevestigd op nieuwe, strengere asielwetgeving uit de koker van Priti Patel, de minister van Binnenlandse Zaken.