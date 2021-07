Dit gebeurt straks in Tokio: zeilen, zwemmen en even geen roeien

Tijd voor nieuwe kansen in het zwembad. Kira Toussaint gaat ervoor op de 100 meter rugslag. Ze zal vannacht even voor vier uur in actie komen. Normaal gesproken zou Nederland in het roeien een goede kans maken op medailles, maar door de slechte weersverwachting zijn de wedstrijden voorlopig afgelast.

"Natuurlijk hoop je op een medaille, maar er is bij de 100 meter rugslag zo veel concurrentie", zegt haar moeder in een interview met RTL Nieuws. En haar moeder kan het weten. Jolanda de Rover werd in 1984 zelf olympisch kampioen. Zij excelleerde op de 200 meter rugslag. 'Ik wilde haar niet die druk opleggen' Kira wilde niet om haar moeder lijken. Wilde het zelf doen. "En ik wilde haar ook helemaal niet die druk opleggen", zegt Jolanda. Lees ook: Topzwemster Kira wilde nooit haar moeder achterna, toch deed ze het Bij het zeilen gaat Marit Bouwmeester opnieuw de boot in, er wordt gemountainbiket door onder anderen Anne Terpstra, bij het judo komen Frank de Wit en Juul Fransen, en dan is er nog veel meer. Bekijk het hieronder in het schema.