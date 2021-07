Verwijlen verliest na coronastress: 'Niet gewend te strijden tegen onzichtbare tegenstander'

Nadat Verwijlen bestempeld werd als close contact van de taekwondoka, werden de coronamaatregelen nog strikter. "Ik ben de afgelopen dagen in mijn kamer geweest, ben alleen naar toilet en naar de eetzaal gegaan en we hebben nog één keer getraind", zegt hij net na zijn verloren duel.

Maar hij testte steeds negatief en mocht dus toch in actie komen. "Gelukkig heb ik mogen starten. Zij zit nu nog zeven of acht dagen op haar kamer in quarantaine. Ik ben heel erg verdrietig geweest voor een goede sportvriendin."

'Zat in dezelfde vlucht, in dezelfde bus'

Verwijlen en Oogink kennen elkaar heel goed. "We hebben vroeger bij elkaar in de klas gezeten, hebben met elkaar getraind. Het toeval wil dat zij de enige sporter is die ik heb gesproken, en foto's mee heb gemaakt." Eén van die foto's plaatste Oogink op Instagram: