Olympische carrière Zonderland ten einde: 'Een heel mooie afsluiter'

En daarmee heeft Zonderland zijn laatste oefening op de Olympische Spelen geturnd. In 2008, 2012 en 2016 haalde hij wel de finale, met de gouden plak in 2012 als absoluut hoogtepunt.

Geen finale, maar Zonderland was toch extreem tevreden. Hij had in aanloop naar de Spelen flinke fysieke problemen en vroeg zich zelfs een tijd af of hij wel in actie kon komen in Tokio. Vooral darmproblemen zaten een goede voorbereiding in de weg.

"Dat je zo'n moeilijke oefening doorkomt zonder voorbereiding, dat is geweldig", zei hij voor de camera van RTL Nieuws. "Het geeft een fantastisch gevoel, maar het is ook dubbel. Als ik wel een goede voorbereiding had gehad, was er wel een goede kans geweest op een finale. Maar wat ik hier heb laten zien is buitengewoon. Het was een heel erg mooie afsluiter."