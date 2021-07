Duitsers bestempelen Nederland als hoogrisicogebied: niet-gevaccineerde reizigers in quarantaine

Niet-gevaccineerde reizigers moeten in Duitsland na een verblijf in een hoogrisicogebied, waaronder straks dus Nederland, in quarantaine. Ze moeten volgens het beleid meteen na aankomst naar hun verblijfplaats gaan. Daar moeten ze zich tien dagen isoleren als ze geen vaccinatie- of herstelbewijs hebben.

Wel kan de quarantaineperiode met een nieuwe coronatest na vijf dagen worden beëindigd. Naast Nederland zijn ook Spanje en Georgië tot hoogrisicogebied verklaard door de Duitsers.

Aanmeldplicht

Reizigers moeten vanaf dinsdag al voor ze de grens oversteken beschikken over een negatieve testuitslag, vaccinatie-, of herstelbewijs. Dergelijke gegevens moeten via een formulier op internet worden doorgeven aan de Duitse autoriteiten.