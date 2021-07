Dit gebeurt er straks in Tokio: pakken de wielrensters goud?

Vijf jaar geleden was Van der Breggen de beste. Iedere sportliefhebber weet nog hoe dat ging. Van Vleuten lag op kop, zou gaan winnen, maar toen kwam die val in de afdaling van de laatste berg. Doodstil bleef ze liggen, om uiteindelijk - gelukkig - weer op te krabbelen. In de afgelopen vijf jaar won ze alles wat er te winnen viel. Komt nu die allerlaatste revanche?

'Pas als ze over de finish is, kunnen we juichen'

De moeder van Annemiek, Ria, zei het tegen de mensen waarmee ze keek: "Wacht nou even af, pas als ze over de finish is, kunnen we juichen. Ik had het nog niet gezegd, of daar lag ze."

"We dachten dat ze dood was, zo zag het eruit", vertelt Ria. "Ze is wel vaker gevallen. Maar dan stond ze weer op, nu gebeurde dat niet, dus er waren enorme zenuwen."