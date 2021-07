Skateboardster Candy testte positief in Tokio: 'Heb de ogen uit m'n kop gejankt'

De afgelopen jaren werkte Candy, Keet en Roos samen als beesten om zo goed mogelijk voor de dag te komen in Tokio. "Ik had ook een zware periode achter de rug. Mijn ouders zijn allebei ziek geweest, ik heb veel blessures gehad, maar was nu echt fitter dan ooit. Dit was echt mijn en ons moment."

Op haar hotelkamer heeft ze nu alle tijd om te bedenken waar het mis is gegaan. "Heb ik ten minste iets te doen", lacht ze als een boer met kiespijn. "Het kan eigenlijk alleen maar op het vliegveld of in het vliegtuig zijn gebeurd. Maar daar was ik nóg voorzichtiger."

'Neem die fucking plak mee naar huis'

Tegen het team heeft ze gezegd dat ze vandaag nog mogen balen, maar dat daarna de knop om moet. "All eyes on the prize, neem die fucking plak mee naar huis", heb ik ze gezegd. "Dat is het minste wat ze nu kunnen doen, haha."