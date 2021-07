Tweelingzusjes Noortje en Bregje doen alles synchroon, behalve schrijven

Hoe komt het dat jullie zo goed zijn in synchroonzwemmen?

Bregje: "We zijn vroeg begonnen. Al toen we ons b-diploma haalden, toen waren we bijna 5 jaar. Je moet je b-diploma hebben om te beginnen met synchroonzwemmen. Dat kwam ook door onze oudere zus Maaike, die zat ook op synchroomzwemmen, dus we waren veel in het zwembad te vinden."

Noortje: "We werden geprikkeld door de coach van onze zus. Die zag wel wat in ons. We zwemmen dus al samen sinds we vijf waren. Sinds toen hebben we veel getraind, kwamen we steeds een niveautje hoger en kregen we steeds meer ervaring."

"Ook zijn we nu technisch best goed. We hebben doorzettingsvermogen en weten dat we dingen moeten laten om topsport te kunnen doen."