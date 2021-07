Stijging positieve coronatests in 312 gemeenten, bekijk de cijfers in jouw regio

Verdubbeling in 125 gemeenten

In 312 gemeenten steeg het aantal positieve coronatests ten opzichte van vorige week. In 125 van deze gemeenten was er zelfs sprake van een verdubbeling. In alle gemeenten is deze week minimaal één nieuwe positieve test gemeld. Schiermonnikoog was 90 dagen helemaal coronavrij, maar ook daar werden deze week twee nieuwe besmettingen gemeld.

Met omgerekend 926 positieve coronatests per 100.000 inwoners zijn in verhouding veruit de meeste coronagevallen gemeld in de gemeente Tubbergen. Hierna volgen de gemeenten Groningen (799), Amsterdam (797) en Nijmegen (754).