Spitse mist de Spelen: 'Voor 't eerst dat we meedoen, daar wil je bij zijn'

Bondscoach Sarina Wiegman noemt het een grote klap, maar zoals het in de sport gaat, wordt er alweer vooruit gekeken. "Iedereen is vervangbaar. Bij topsport horen teleurstellingen, en dit is een flinke." Maar die vrije trappen dan? Spitse was vaak trefzeker als ze achter de bal ging staan. Wie wordt haar vervanger? "Jill Roord kan dat ook", zei Wiegman.

'Gelukkig nog een paar dagen blijven'

Spitse zelf is hevig teleurgesteld, maar laat tijdens een persconferentie met online aanwezigen weten wel blij te zijn dat ze in ieder geval nog een paar dagen kan blijven. "Er zitten morgen niet veel fans op de tribune, maar ik zit er in ieder geval wel."

Het Twitteraccount van de Oranjevrouwen deelde vanmiddag deze video van Spitse: