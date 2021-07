Eerste Trump-aanhanger moet de cel in voor bestorming Capitool

Een federale rechtbank in de Verenigde Staten besloot dat vandaag. De openbaar aanklager had achttien maanden geëist. In ruil voor strafvermindering bekende Hodgkins in juni schuldig te zijn aan 'het belemmeren van een officiële procedure', zoals de aanklacht tegen hem luidde.

'Trump 2020'-shirt

Hij verstoorde de zitting van de Senaat, toen die vergaderde over de uitslag van de presidentsverkiezingen, die door toenmalig president Donald Trump werden verloren.