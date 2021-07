Advocaat verdachte Mallorca wil cliënt niet overleveren aan Spanje

Hij wil nog geen verdere mededelingen doen over zijn cliënt, bijvoorbeeld of hij de hoofdverdachte is of zijn leeftijd. Wel dat hij wil meewerken. En dat zijn cliënt zich zal melden. "Het gaat om een groep jonge jongens, net meerderjarigen." Zijn cliënt wordt waarschijnlijk verdacht van doodslag of mishandeling met de dood tot gevolg.

Europees aanhoudingsbevel

De Spaanse politie heeft naar eigen zeggen negen geweldplegers met eigen camerabeelden geïdentificeerd en Nederlandse collega's om aanhouding van de overige acht gevraagd om te worden overgeleverd. Er is een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd.

Volgens Roozemond is het - juist gezien de jonge leeftijd van de verdachten - beter om de zaak in Nederland in onderzoek te houden. "Samen met de Spaanse autoriteiten."