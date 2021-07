Publiek kan woensdag afscheid nemen van Peter R. de Vries

Donderdag wordt in besloten kring afscheid genomen door de familie, dierbaren en mensen die Peter persoonlijk kenden.

Bloemen en kaarsjes

De Vries werd op 6 juli in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam neergeschoten, na zijn optreden in het programma RTL Boulevard. Hij was op weg naar de parkeergarage om zijn auto te halen. Voor zover bekend werd hij niet beveiligd. Ruim een week lag hij zwaargewond in het ziekenhuis, waar hij donderdag overleed.

Op de plek waar De Vries is neergeschoten lieten mensen bloemen, kaarsjes en kaartjes achter. Verslaggever Rik Konijnenbelt ging er kijken: