Dit gebeurt straks in Tokio: van turnen tot wielrennen, het barst los

Zo staat bijvoorbeeld de wegwedstrijd voor de wielrenners op het programma. Bauke Mollema en Wilco Kelderman vlogen pas na de laatste etappe van de Tour de France naar Japan. Zijn zij in staat om zo kort na de Tour een medaille binnen te slepen? Het is een bergachtig parcours en ook Tadej Pogacar en Primoz Roglic staan aan de start. De Nederlanders zijn dus niet de favoriet, maar je weet het in het wielrennen maar nooit.

Tafeltennis

Het is ook een bijzondere dag voor tafeltennisster Britt Eerland. Zij komt voor het eerst uit in het enkelspel op de Olympische Spelen. Ze kwalificeerde zich in maart voor de Spelen door het kwalificatietoernooi in Doha te winnen, maar moest daarna wachten op een besluit van NOC NSF.

"Ik heb er superhard voor gewerkt om dit te bereiken en ik ben heel blij dat NOC NSF met goed nieuws kwam. Ik heb lang moeten wachten en dat gaf me wat stress, maar die last is van mijn schouders gevallen", zei ze eerder.