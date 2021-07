Dit gebeurt straks in Tokio: roeien, handboogschieten en openingsceremonie

Voor Gabriela Bayardo is het een bijzondere dag. Ze werd geboren als Mexicaanse en kwam ook in actie voor dat land tijdens de Olympische Spelen van Rio in 2016. Daarna leerde ze haar huidige man Mike Schloesser kennen. Ze werd Nederlandse en draagt nu met trots het oranje.

Gemengd onderdeel

Bayardo komt ook in actie in het mixed schieten met één van de Nederlandse mannen. Het is pas na de kwalificatie duidelijk wie dat wordt. "We kijken naar de vorm van de dag", zei bondscoach Ron van der Hoff eerder. "Wie het hoogste schiet in de voorronde, mag de gemengde wedstrijd doen. Dat is wel zo eerlijk."