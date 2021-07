Topzwemster Kira wilde nooit haar moeder achterna, toch deed ze het

Het waren wel even lastige weken toen ze stopte, geeft Jolanda toe. "Maar wat doe je eraan, ze raakte het plezier kwijt. Gelukkig was dat in Amerika snel weer terug. Daar is zwemmen echt een teamsport, dat hielp."

Domper op EK

Ze werd er beter, gemotiveerder en haalde zelfs de Spelen in Rio, al waren die voor Kira nog niet heel succesvol. "Ze deed maar één afstand, en de sfeer in het team was niet zo goed. Dat is nu veel beter, en dat is echt heel belangrijk."

Nu is ze er veel meer klaar voor dan in 2016, zeker na de domper van het EK, afgelopen mei. Daar dacht Kira de zilveren plak te hebben gepakt, maar door problemen met het startsignaal moest de finale worden overgezwommen. In de herhaling werd ze vierde.