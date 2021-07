Verkeerspolitie in diepe rouw na overlijden agent Arno: 'Collega's kunnen niet meer'

De geslagenheid was immens. Een van de collega’s was zo ontdaan dat hij daarna twee nachten bij Mike bleef slapen. "Hij kon niet meer. Blijkbaar had Arno hem destijds door een hele zware periode geholpen, maar zonder dat anderen dat wisten. En zo steunde hij meerdere collega’s via appjes en belletjes. Zo was Arno."

Chauffeur aangehouden

Volgens het Openbaar Ministerie zijn er sterke aanwijzingen dat Arno met opzet werd aangereden. Het OM verdenkt een 45-jarige vrachtwagenchauffeur uit Melissant dan ook van doodslag. De trucker reed na de aanrijding door.

De vrachtwagenchauffeur blijkt in 2015 ook al een andere politieman te hebben aangereden die daarbij een arm verloor. Ook was de chauffeur vorig jaar betrokken bij een ongeluk waarbij een 79-jarige fietsster om het leven kwam.