Testen, wachten en spugen: niets in Tokio is normaal, ook niet voor journalisten

Geen tijd voor leuke uitstapjes dus, maar iedereen die naar Japan komt moet wel voldoende tijd en ruimte nemen om alle regels die Japan heeft opgesteld uit te voeren. Want waar je als bezoeker - zeker in Japan - vaak gastvrij ontvangen wordt, word je nu meer behandeld als indringer. Het is begrijpelijk, want in een land met veel weerzin tegen deze Spelen, kan de overheid zich geen misstap veroorloven. En iedereen wordt ontvangen met een glimlach en een buiging, dat dan weer wel.

Quarantaine

Iedereen die uit het vliegtuig stapt, moet ten eerste drie dagen in quarantaine. Als je in je hotel aankomt, heb je al een coronaprotocol op het vliegveld van een uur of vier achter de rug. De totale reis vanuit Amsterdam duurt zomaar een compleet etmaal.