Dit is Enzo Kuworge: met bovenbenen als bazooka's op jacht naar een medaille

Zijn onderdeel? Het laat zich bijna raden met zijn fysieke eigenschappen: gewichtheffen. En dat is heel bijzonder, een Nederlander op de Olympische Spelen op die discipline. Piet van der Kruk was de laatste die meedeed. In 1968 kwam hij in actie in Mexico-Stad. Vorig jaar overleed Van der Kruk.

Van ijshockey tot gewichtheffen

Enzo komt uit Nijmegen, en is de zoon van een Ghanese vader en Nederlandse moeder. Sportief waren ze in huize Kuworge zeker. Zijn ouders en zus deden aan fitness, en Enzo was als kleine jongen al verdienstelijk ijshockeyer. Tot een krachttrainer hem adviseerde ook aan fitness te gaan doen.