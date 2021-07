Nieuwe kabinetsleden: D66'er De Bruijn minister en nieuwe staatssecretarissen

Zowel De Bruijn en Wiersma als Van Weyenberg zijn geen onbekenden in Den Haag. Eerder was De Bruijn topdiplomaat voor Nederland in Brussel en hij was wethouder voor de gemeente Den Haag.

Wiersma is sinds 2017 Kamerlid van de VVD-fractie, daarvoor was hij actief als voorzitter van de studentenvakbond en FNV Jong. Van Weyenberg is sinds 2012 Kamerlid voor D66 en voert onder andere het woord over AOW, pensioenen en de arbeidsmarkt.