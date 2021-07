Bijna overal meer positieve tests, bekijk de cijfers in jouw gemeente

In 200 gemeenten is het aantal nieuw gemelde positieve coronatests minimaal vijf keer hoger dan een week eerder. En in 80 gemeenten is dit zelfs 10 keer hoger.

Het aantal nieuwe positieve coronatests is in 349 gemeenten gestegen. In twee gemeenten bleef het aantal nieuwe coronagevallen gelijk. Alleen Schiermonnikoog bleef deze week helemaal coronavrij. In deze gemeente is al 88 dagen geen nieuwe besmetting gemeld.

Op de kaart hieronder is te zien hoe de nieuw gemelde positieve tests verdeeld zijn over het land. Klik op je eigen gemeente om de cijfers te bekijken en vergelijken.

Het aantal positieve tests per gemeente tussen 7 en 13 juli