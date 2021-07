Enorme knal in Utrecht waarschijnlijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk

De enorme knal in de Utrechtse Geuzenwijk gisteravond is waarschijnlijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk. Vijf woningen, vier geparkeerde auto's en twee bouwketen liepen schade op door de explosie, die zelfs in het centrum van de stad gehoord werd.

De politie sprak nog over 'waarschijnlijk', want er wordt nog steeds onderzoek gedaan naar de grote explosie op het Lumbresplein. Door de ontploffing spatte een muur van gewapend beton bij een sportveld aan de Boisotstraat uiteen. De brokstukken kwamen tientallen meters verder terecht. "Er is in de wijk voornamelijk schade aan de ruiten door de schok van de explosie en rondvliegende brokstukken", zegt de politie. Niemand raakte gewond. Doffe dreun De doffe dreun werd in meerdere wijken gehoord en gevoeld. Ook zagen mensen een soort stofwolk opstijgen. De politie vraagt getuigen en mensen die meer weten hun informatie door te geven.