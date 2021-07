Miljardair Richard Branson vliegt eindelijk naar de ruimte en besluit miljardairsstrijd

De lancering van zijn raketvliegtuig, de VSS Unity van Virgin Galactic, vond plaats boven de woestijn. Het was de vierde bemande testmissie buiten de atmosfeer van de aarde van Bransons ruimtetoerismebedrijf.

Maar het was de eerste vlucht die volledig is volgeboekt en waarbij Branson ook zelf mee de ruimte ingaat. Naast Branson vliegen twee piloten en drie missiespecialisten mee. Aanvankelijk zou de lancering om drie uur zijn, maar slechte weersomstandigheden gooiden roet in het eten. Het werd half vijf.

Bijzondere lancering

De Unity werd gelanceerd op bijzondere wijze: op een hoogte van ruim 15 kilometer, en wel vanaf een draagvliegtuig. Daarna vliegt de raket op eigen kracht de ruimte in. De bemanning was ongeveer vier minuten lang gewichtloos. Daarna daalde het voertuig weer af naar de aarde.