Eerst onweer en bakken met regen, vanaf vrijdag is de zomer terug

Vandaag wordt een relatief rustige dag. In het noorden zijn er wat buien, maar de temperatuur blijft overdag boven de twintig graden, zo legt meteoroloog Brian Verhoeven van Buienradar uit.

Buien en onweer

Ook morgen is het volgens hem relatief rustig weer, met in het noordoosten overdag wat buien. Later op de dag in het zuidwesten valt dan wat regen. De temperatuur varieert tussen de 20 en 25 graden. Maar daarna, vanaf dinsdag, dan gaat het los.

"Dan trekt er een storing over het land", zegt Verhoeven. "Het weer is dan heel instabiel. Dinsdag kan het in bijna heel het land gaan regenen. Later op de dag, in het oosten, neemt ook nog eens de kans op onweer toe. Zon is er niet of nauwelijks."