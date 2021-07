Maatregelen verscherpt: horeca moet weer om 00.00 uur sluiten

Betekent dit dat festivals worden afgelast?

Een groot aantal festivals staat op losse schroeven nu het kabinet de maatregelen wil aanscherpen. Tot begin september staan er veel festivals op de agenda zoals Lowlands, Down The Rabbit Hole, Mysteryland, Into the Great Wide Open en Paaspop. Daar komen duizenden bezoekers op af.

Als Testen voor Toegang stopt voor festivals, horeca en discotheken, betekent dit dat op die plekken de anderhalve meter weer gaat gelden. Ook wordt het maximale aantal bezoekers beperkt.

Wat het effect zal zijn van de nieuwe maatregelen zal de komende tijd moeten blijken, maar het is mogelijk dat er een streep zal gaan door de meeste festivals. Vanavond om 19:00 uur is er een nieuwe persconferentie waarin de maatregelen worden toegelicht. Die is te volgen via onze site en apps, en op RTL 4.