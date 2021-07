Meer positieve tests in 242 gemeenten, bekijk de cijfers in jouw gemeente

Regionale verschillen

Niet in alle gemeenten is er sprake van een stijging. Regionaal zijn er grote verschillen: in 75 gemeenten ging het de afgelopen week wel de goede kant op. Hier is het aantal nieuw gemelde positieve coronatesten lager dan een week geleden.

In 339 gemeenten is deze week minimaal één nieuwe positieve test gemeld. 13 gemeenten bleven deze week helemaal coronavrij.

De verschillen per gemeenten zijn te zien in de onderstaande tabel. Daarin is voor elke gemeente in Nederland de trend weergegeven van het aantal gemelde nieuwe positieve testen.