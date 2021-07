Agenda bij de hand? Op deze dagen juichen we (hopelijk) voor goud

6 augustus

Op 6 augustus moet het gebeuren voor Kirsten Wild, Amy Pieters, Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen. Het onderdeel sprint staat op het programma bij het baanwielrennen, en daar zijn de fietsers in het oranje extreem goed in.

De cijfers van de vrouwenhockeyster op de Olympische Spelen zijn indrukwekkend. Vanaf Atlanta 1996 (brons) was er ook brons in Sydney, zilver in Athene, goud in Beijing, goud in Londen en zilver in Rio. Oranje is in Tokio in ieder geval de te kloppen ploeg.

En de vrouwenvoetbalsters dan? Die haalden de finale van het WK. Van de Verenigde Staten werd toen verloren. Zouden ze één treetje hoger kunnen dit keer? Op 6 augustus is de finale.