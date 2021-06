Excuses modeopleiding Amfi voor intimidatie studenten

Landelijk onderzoek Onderwijsinspectie

De Onderwijsinspectie reageerde eerder al geschokt op de ernst en de omvang van de klachten bij Amfi.

Na de uitzending van RTL Nieuws stroomden ruim 100 meldingen binnen bij de inspectie. Met name over Amfi, maar ook over andere mode- en kunstopleidingen waar geklaagd wordt over een angstcultuur. Reden voor de inspectie om een landelijk onderzoek te starten. Zij gaan de komende tijd met de besturen om de tafel.