In nog maar 4 gemeenten is situatie 'ernstig', bekijk de cijfers in jouw regio

'Waakzaam' geldt bij minder dan 35 nieuwe coronagevallen per 100.000 inwoners per week. Vorige week was dat het geval in 231 gemeenten.

58 gemeenten vallen nu nog binnen het risiconiveau 'zorgelijk'. Dit risiconiveau geldt als er tussen 35 en 100 nieuwe coronagevallen zijn per 100.000 inwoners. Boven 100 besmettingen per 100.000 inwoners valt een gemeente in het niveau 'ernstig'. Deze week zijn dat de gemeenten Goes (121), Goeree-Overflakkee (121), Borsele (106) en Baarle-Nassau (102).

Op de kaart hieronder is te zien hoe de nieuw gemelde positieve testen verdeeld zijn over het land. Klik op je eigen gemeente om de cijfers te bekijken en vergelijken.

Het aantal positieve tests per gemeente tussen 23 en 29 juni