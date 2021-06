Defensie: urenlange Russische 'schijnaanvallen' op Nederlands schip

Volgens de commandant van de Evertsen was het Nederlandse schip in internationale wateren. "Er was geen enkele aanleiding tot deze agressieve acties. Desondanks bleven de schijnaanvallen nog enkele uren doorgaan. Het was onverantwoord en onveilig gedrag op zee", zegt kapitein-luitenant ter zee George Pastoor.

Onverantwoord

"Onverantwoord", zegt demissionair defensie-minister Bijleveld. "Zr. Ms. Evertsen heeft het volste recht om daar te varen. Er is geen enkele rechtvaardiging voor dit soort agressieve acties, die bovendien de kans op ongevallen onnodig vergroot. Nederland zal Rusland hierop aanspreken."

Vorige week maakte de regering van het Verenigd Koninkrijk bekend dat hun marineschip HMS Defender was beschoten door het Russische leger. Dat schip voer in hetzelfde konvooi als de Zr. Ms. Evertsen. Rusland zegt dat de Britten provocerend bezig waren, maar ontkent dat er is geschoten.