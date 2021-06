Hamburgerketen en boeren lopen weg bij slachthuis Gosschalk

Twintig procent van alle hamburgers die McDonalds in Nederland verkoopt zijn afkomstig van koeien die bij Gosschalk zijn geslacht. "Het zijn afschuwelijke beelden en het is totaal onacceptabel", zegt een woordvoerder Eunice Koekkoek van McDonalds. "We zijn een onderzoek gestart waarbij de onderste steen eerst boven moet komen." Het rundvlees voor de hamburgers koopt McDonalds in bij Gosschalk via vleesgroothandel Moypark.

Wroetvarkens naar ander slachthuis

Ook bij een groep varkensboeren die hun dieren houden in grotere en diervriendelijke stallen zijn de beelden hard binnengekomen. Ze leveren hun varkens niet langer meer aan bij Gosschalk. Het gaat om zogenaamde wroetvarkens, die worden in stallen gehouden met dichte vloeren met een dikke laag strooisel waar ze in kunnen wroeten. Elke week leverden ze 500 varkens aan voor de slacht bij Gosschalk. Het vlees van deze varkens wordt onder andere verkocht bij Keurslagers.

"Dierwelzijn staat bij de Stichting Het Wroetvarken hoog in het vaandel, dus dit is in onze ogen onacceptabel", zegt woordvoerder Jos Groothedde. "Wij hebben Gosschalk gevraagd hoe dit mogelijk is en wat ze eraan gaan doen om dergelijke praktijken in de toekomst te voorkomen. Tot die tijd laten wij onze varkens elders slachten".