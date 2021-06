Van prijsmanipulatie tot vriendjespolitiek: honderden klachten over makelaars

'Gefeliciteerd, je hebt het huis'

Ook Jos Anbergen kreeg, zonder aankoopmakelaar, in zijn zoektocht te maken met een makelaar die niet integer te werk ging. Jos bood 30.000 euro boven de vraagprijs op een huis van 350.000 euro en hij leek zonder problemen het huis te kopen. "Ik weet het nog goed. Ik zat bij de fysio te wachten en toen werd ik gebeld met de mededeling hoe flexibel ik was om de sleutel te komen ophalen. Ik ben zelfs gefeliciteerd!" De volgende dag bleek dat er een hoger bod was binnengekomen bij de makelaar en dat Jos en een andere partij allebei de kans kregen om nog een uiterste bod te doen. "Ik ben toen echt boos geworden. Een mondeling akkoord zegt dus echt niks."

Uiteindelijk kon Jos toch het huis kopen. Niet omdat de makelaar terugkwam op zijn mondelinge akkoord, maar omdat de verkopende partij het andere bod niet wilde accepteren. "De eigenaresse vertelde later dat die andere partij maar 1100 euro had overboden. De vrouw gaf toen aan dat ze het erg gek vond dat er zo laat nog een bieding binnenkwam met een klein verschil. Ze vond dit zo vreemd dat ze er niet in is meegegaan, ook omdat ze al ja had gezegd tegen mijn bod. De andere partij moet informatie hebben gehad over mijn bod. Het lijkt met de kennis van nu echt alsof de makelaar ons tegen elkaar op heeft willen laten bieden."