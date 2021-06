Buitenlandse media meedogenloos over Oranje: 'Totale ineenstorting'

"De Ligt verliet het veld radeloos. Voor een verdediger van 67 miljoen pond is zijn atletische vermogen gemankeerd. Hij ziet er absoluut indrukwekkend uit, zolang je hem maar niet vraagt ​​om heel snel om zijn as te draaien."

De Spaanse sportkrant Marca haalt vooral recente uitspraken van Rafael van der Vaart aan. 'Rafa' liet zich eerder kritisch uit over het Spaanse team, wat bij Marca leidt tot leedvermaak nu Oranje uit het toernooi ligt.

"Wat wel duidelijk is, is dat Rafa minstens een jaar zal moeten wachten voordat zijn wens om het tegen Spanje op te nemen in vervulling gaat."

Verspilde kansen

Verder is Marca niet te spreken over de algehele wedstrijd gisteren. "Zelden zie je zoveel duidelijk verspilde scoringskansen in een wedstrijd. Dit Nederland - Tsjechië had er een flink aantal. Barák, Malen en Kadeřábek lieten zeer duidelijke kansen liggen. In Nederland zullen ze zich Malens kans lang herinneren."