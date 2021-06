Oranje vliegt eruit: Tsjechië met 2-0 te sterk

Voor rust was het vooral Oranje dat voor gevaar zorgde in het zestienmetergebied van de Tsjechen. In de 14de minuut zorgde Dumfries voor het eerste gevaar. Hij stormde op over de linkerkant en was voorbij doelman Vaclík, maar kreeg de bal niet het doel in vanuit de verre hoek.

Toch zorgde ook Tsjechië voor het nodige gevaar. Aanvoerder Soucek dook op en kopte de bal voorlangs. Vooral in de laatste tien minuten van de eerste helft had Tsjechië een betere fase met meer balbezit. In de 38ste minuut leidde dit tot een grote kans voor Barak, maar De Ligt blokte het schot.

Vanwege de hitte in Boedapest - de temperatuur liep op tot 30 graden - werd er ook af en toe een drinkpauze ingelast.