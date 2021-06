Waarom gaat het in slachthuizen steeds weer mis? Maatregelen vaak onhaalbaar

Dat het weer mis gaat met dierenwelzijn in een slachthuis komt voor D66-Kamerlid Tjeerd de Groot niet als verrassing. "Het hele systeem van vleesproductie staat veel te veel onder druk en alles is gericht op een zo laag mogelijke kostprijs." Hij gaat minister van Landbouw Carola Schouten om opheldering vragen en wil hierover in debat.

Niet in beeld

Maar volgens De Groot kunnen we het niet alleen aan de slachthuizen overlaten. "Melkkoeien die onvoldoende melk produceren of wat mankeren worden afgedankt of worden nog vetgemest en gaan daarna naar de slacht. Dan is het gedaan met de goede zorg voor het dier. "

Een bedrijf als FrieslandCampina is dan niet meer in beeld, en dat moet veranderen, zegt De Groot. "Die moeten we hiervoor ook verantwoordelijk maken. Tot die tijd moet de overheid veel strenger controleren in de slachthuizen en moet de slachtsnelheid naar beneden."