Geliefden thuis, concurrenten in Tokio: voor Gal en Minderhoud heel normaal

Die klik met paarden hadden beiden al vroeg in hun leven, maar Hans Peter was er nog net iets eerder bij dan Edward. Hij groeide op in Westkapelle, Zeeland. Zijn ouders hadden niets met paarden, alleen opa had een pony. Toch trok het Hans Peter zijn aandacht, en dus was het 6-jarige jongetje toen al vaak bij de manege in de buurt te vinden.

Heel serieus was het in het begin niet, en een eigen paard had Hans Peter lange tijd ook niet. Maar langzaamaan kreeg hij de smaak wel te pakken en kwam de echte liefde voor paarden naar boven. "Ik reed vaak op de paarden van andere mensen", zegt hij. "Die werden dan soms verkocht als ze goed genoeg waren."

Specialist met jonge paarden

Altijd jammer natuurlijk, als een paard wat je liefhebt, weer moet vertrekken. Maar zo werkt het wereldje nu eenmaal. En Hans Peter geldt als specialist in het opleiden van jonge paarden, iets wat hij ook deed in de tijd dat hij bij de stal van Anky van Grunsven werkte, van zijn 18de tot zijn 21ste. "Daarna ben ik voor mezelf begonnen, werd er in mij geïnvesteerd en kon ik goede paarden soms houden om op te presteren."