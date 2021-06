Opnieuw schokkende beelden slachthuis: varkens en koeien krijgen klappen en stroomstoten

NVWA grijpt hard

De inspecteur-generaal van de NVWA, Maarten Ruys, raakt geëmotioneerd als we hem de beelden laten zien. "Dit is afschuwelijk, dat je zo met levende wezens omgaat. Ik schrik hier ontzettend van. We hebben het bedrijf al langer op de radar staan en de afgelopen periode zijn er ook al diverse waarschuwingen en boetes opgelegd vanwege dierenwelzijn, maar dat het zo erg was wisten we niet."

De NVWA grijpt vandaag dan ook hard in bij Gosschalk. Zo komen er extra NVWA-inspecteurs en camera's bij in het bedrijf. En het bedrijf mag niet langer met levende dieren omgaan, zonder de aanwezigheid van een NVWA-dierenarts. Dat betekent praktisch dat ze om 3 uur 's nachts niet langer levende dieren mogen lossen. Dat mag pas om 5 uur in de ochtend en dat betekent dat ze twee uur later kunnen beginnen met slachten.

Ruys benadrukt dat het niet alleen ligt aan de stalmedewerkers die slaan, maar wijst ook naar de directie van het bedrijf die zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Zo is het het nodige aan te merken op de inrichting van het slachthuis dat dit soort misstanden in de hand werkt.

Op de vraag of NVWA-dierenartsen deze misstanden zelf niet op hadden moeten merken, zegt Ruys dat er eerder al boetes zijn opgelegd en dat zijn mensen ontzettend hun best doen. Maar uiteindelijk is het bedrijf zelf verantwoordelijk om beter met de dieren om te gaan, aldus Ruys.