Fraudeaanpak van uitvoeringsorganisaties onder de loep in parlementaire enquête

Etnische profilering

In het onderzoeksvoorstel wordt gezegd dat de commissie eind jaren negentig als startpunt zou moeten nemen, omdat controle en toezicht vanaf toen werden aangescherpt. Er is extra onderzoek nodig naar zwarte lijsten, naar algoritmes en naar het gebruik van (dubbele) nationaliteit bij selectie van groepen burgers voor extra controle en toezicht en in hoeverre er sprake was van etnische profilering'.

Ook moet de onderzoekscommissie het delen van informatie tussen de overheidsorganisaties in kaart brengen, en of dat wettelijk gezien wel mocht.

Onder de motorkap

De parlementaire enquetecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening gaat ook de rol van de Tweede Kamer onder de loep nemen. In het onderzoeksvoorstel staat dat de ‘politieke context’ en de dynamiek tussen Kamer, ambtenarij en uitvoeringsorganisaties moet worden gereconstrueerd.

Daarna moet ‘onder de motorkap’ van Belastingdienst, UWV, IND en de andere organisaties worden gekeken.

Burgers kunnen informatie leveren

Het is niet wenselijk om Kamerleden die in het verleden betrokken waren bij deze onderwerpen te laten deelnemen in de commissie, stelt de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken, die het voorstel voorbereidde. Volgende week stemt de Tweede Kamer over het voorstel. Direct daarna gaat een voorbereidingsgroep aan de slag. Die kan daarna informatie vorderen bij de organisaties. De bedoeling is dat de openbare verhoren voor volgend jaar zomer plaats vinden.