De muurligger: belachelijk of handig? 'Het is niet de beste baan'

Toch denkt Maijer dat de muurligger een blijvertje is. "Topsport wordt beslist op details. Alles wordt gedaan om het rendement te maximaliseren. Als de muurligger een van de mogelijkheden is om dat te doen, waarom zou je 'm dan niet gebruiken?"

'Niet de beste baan'

De meningen over de muurligger lijken dus alsnog verdeeld. "Snap ik wel. Het is zeker niet de beste baan in het voetbal", grapt Machiel Debets van FreeKickPro. Het Nederlands bedrijf heeft zich gespecialiseerd in het analyseren en perfectioneren van vrije trappen in het voetbal - en het verdedigen ervan.

Debets denkt dat de muurligger absoluut effectief kan zijn. "Daar is genoeg bewijs voor. Neem de uitschakeling van Juventus in de Champions League tegen FC Porto vorig jaar", zegt Debets. "Daar bleek het nut van de muurligger heel erg duidelijk."

Juventus werd in de achtste finales uitgeschakeld door een vrije trap die onder de muur doorging. Debets noemt die tegengoal hét moment voor de muurligger. "Want het bewees het nut van de muurligger. Een muurligger had Juventus misschien wel in de Champions League-gehouden."