Hierom speelt Memphis Depay zonder achternaam op zijn shirt

De verdediger zelf is daar relatief gesloten over, maar volgens zijn oom kan de 28-jarige Van Dijk het niet verkroppen dat zijn vader is weggelopen bij zijn moeder.

"Zijn vader en moeder gingen uit elkaar en de drie kinderen, onder wie Virgil, vonden het moeilijk om hem dat te vergeven. Zijn vader is zoveel belangrijke jaren niet in de buurt geweest, zijn moeder is de echte held in dit verhaal", legde zijn oom Steven Fo Sieeuw vorig jaar uit in het Engelse dagblad The Sun.

Achternamen in Nederland

Hoewel Virgil van Dijk en Memphis Depay hebben besloten hun naam te behouden, zijn er ook Nederlanders die ervoor kiezen hun daadwerkelijke naam aan te passen. Nederland telt zo’n 300.000 verschillende achternamen, en de laatste jaren is er een flinke stijging van het aantal naamsveranderingen.