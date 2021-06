Weer minder coronabesmettingen, bekijk hier de cijfers in jouw gemeente

Minste besmettingen in Noord-Nederland

In 23 van de 25 veiligheidsregio’s daalde het aantal coronagevallen. In de regio’s Gooi en Vechtstreek (+18) en Zeeland (+3) was een (lichte) stijging te zien ten opzichte van vorige week. In de regio Noord-Holland-Noord bleef het aantal besmettingen gelijk.

In verhouding zijn de meeste nieuwe coronagevallen gemeld in de veiligheidsregio’s Haaglanden, Zuid-Holland-Zuid en Amsterdam-Amstelland. In alle drie deze regio’s werden 45 nieuwe positieve tests per 100.000 inwoners gemeld.

Noord-Nederland staat er op dit moment het beste voor. In de provincies Drenthe (14), Friesland (16) en Groningen (18) werden veruit de minste nieuwe positieve coronatesten per 100.000 inwoners gemeld.