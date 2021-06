Drie keer winst voor Oranje, maar eigenlijk weten we nog steeds niets

Toernooifavoriet Frankrijk struikelde bijvoorbeeld in de poule al over het veel lager ingeschaalde Hongarije (1-1). En Oranje moest en passant ook nog over de nodige scepsis heenstappen. Of was dat juist een katalysator? Want dit Oranje zou toch geen potten breken? De bondscoach had al jaren bij diverse clubs geen aansprekende resultaten meer geboekt, de selectie bevat nauwelijks spelers die het verschil kunnen maken, om nog maar te zwijgen over de zeer rommelige voorbereiding en het vermaledijde spelsysteem met 5 verdedigers.

'Leuk team, geen kampioen'

En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Zelfs een klein jongetje dat zich achter het hek bij het sportcentrum in Zeist had gepositioneerd om een glimp van zijn helden op te vangen, riep in een onbewaakt ogenblik: "Leuk team hoor, maar die gaan van z’n leven geen Europees kampioen worden natuurlijk." En hoe is het ook alweer? Dronkaards en kinderen spreken de waarheid, toch?