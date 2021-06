Nieuwe fase in formatie: Rutte en Kaag samen aan de slag

'Meest verstandige route'

Politiek commentator Frits Wester vindt het een logische stap: "Iemand moet nu opstaan en het voortouw nemen. Het ligt al weken voor de hand dat Rutte en Kaag samen eerst met de bevindingen van informateur Hamer aan de slag gaan zolang iedereen om de vraag van wie nu precies met wie heen blijft dralen."

Wester: "De twee zouden samen moeten gaan kleien met alles wat er inhoudelijk aan informatie ligt, zonder het resultaat meteen af te bakken. Andere partijen kunnen dan later aanschuiven met hun aanvullingen en wensen. Je schuift de onvermijdelijke vraag welke partijen straks daadwerkelijk deel gaan nemen aan het kabinet nog even voor je uit, maar geen gezien alle blokkades over en weer is dit echt de meest verstandige route. En die zou dan ook nog eens best sneller tot resultaat kunnen leiden dan dat iedereen verwacht. Maar het vraagt wel om de moed nu de leiding te pakken’."