Belastingaanslag kan prullenbak in bij registratie op illegale zwarte lijst fiscus

Omdat er helemaal geen wettelijke basis was voor die lijsten en voor de selectie, handelde de Belastingdienst onrechtmatig. Dit blijkt uit de harde conclusies van advocaat-generaal (AG) René Niessen in een advies aan de Hoge Raad over omstreden fraudelijsten bij de fiscus. Adviezen van de AG worden doorgaans overgenomen. Dat kan in deze zaak verstrekkende gevolgen hebben.

Bij de belastingkamer van de hoogste rechter spelen diverse zaken waarin burgers hun aanslagen aanvechten. Of omdat zij op een zwarte lijst stonden, of omdat zij werden geselecteerd voor extra controle bij de inkomstenbelasting in ‘Project 1043’. Ook werden burgers met een dubbele nationaliteit in het verleden strenger gecontroleerd, doordat hun afkomst meewoog in zogeheten ‘selectieregels’ voor extra toezicht bij de inkomstenbelasting.