Vooral flinke stormschade in Leersum en Tiel, 8 mensen gewond

Zware onweersbuien richten vandaag veel schade aan, vooralsnog met name in het midden van het land. De meldingen variëren van ontwortelde bomen tot losgekomen dakpannen. Met name de Utrechtse dorp Leersum is flink getroffen. Daar vielen zes gewonden. In Tiel raakten twee mensen gewond.

Leersum ziet er volgens bewoners op sommige plekken uit als een oorlogsgebied. Van de zes gewonden is een iemand ernstig gewond geraakt. Ook riep de Veiligheidsregio op om te stoppen met barbecueën omdat er meerdere gaslekken zijn. In de omgeving van Leersum is ook een NL-alert uitgegaan, waarin wordt gemeld dat de meldkamer wordt overspoeld met telefoontjes. De woordvoerder van de veiligheidsregio benadrukt dat mensen niet naar het gebied moeten komen. De ravage is enorm, zoals op deze beelden te zien is: Buurtbewoners in Leersum zeggen dat de storm met 'tien à twintig seconden' van korte duur was. Daarna konden de inwoners beginnen met opruimen. Veel wegen waren niet begaanbaar. Het noodweer was erg lokaal. Want bijvoorbeeld in andere delen van de provincie Utrecht bleef de zon schijnen. De gemeente Brummen meldt druk bezig te zijn met alle schademeldingen, vooral rondom Eerbeek. De gemeente focust zich momenteel op 'overlastsituaties die de verkeersveiligheid raken'. Omgevallen elektriciteitsmasten in Gelderland In Oosterwolde (Gelderland) zijn vier elektriciteitsmasten omgewaaid. De kabels liggen op woningen, meldt de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Er zijn geen gewonden gevallen. In het Gelderse Tiel is ook veel schade en komen veel meldingen binnen van weggewaaide dakpannen. In Tiel waaide ook een grote kraan om. De bestuurder raakte gewond, maar was wel aanspreekbaar. Hij moest behandeld worden door ambulancepersoneel. Ook waaide in Tiel door de storm het dak van een flat eraf. Een vrouw werd geraakt door rondvliegende dakdelen en raakte gewond. Ook in Kampen en Raalte (Overijssel) ging het flink tekeer. Daar zijn meerdere bomen omgewaaid. In de regio Castricum (Noord-Holland) wordt op sociale media geklaagd over wateroverlast door de zware regenval. In het zuiden rustig Het zuiden van Nederland is de dans grotendeels ontsprongen. In Zeeland, Noord-Brabant en Limburg gaf het KNMI code geel af. In de andere provincies gold code oranje. Rond tien uur 's avonds gold alleen nog in het noordoostelijk deel van het land code oranje in verband met zware onweersbuien.