Spannende dag voor stormchasers: 'We rijden het hele land door vandaag'

Maar hoe laat of waar de storm het hevigst is, is volgens Philippe moeilijk te zeggen. "Niets is zo veranderlijk is als het weer. Zeker in het geval van een supercel. Die kan op ieder moment een andere richting opgaan."

En die supercel, daar is het stormliefhebbers vandaag allemaal om te doen. Vanwege de hoge temperatuur en luchtvochtigheid is de kans op zo’n 'ultieme onweersbui' groot, zegt Philippe.

"De modellen wijzen er op dit moment op dat die supercel er zeker kan komen. De kans daarop is het grootst in het midden van het land. Vermoedelijk gaat het om één supercel, maar het kunnen er ook meerdere worden."

