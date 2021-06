School in aanbouw ingestort in Antwerpen: bouwvakker overleden, nog vijf mensen bedolven

Op beelden is te zien dat er ook een bouwsteiger is ingestort. Onder de vermisten bevinden zich volgens lokale media vier Portugese werknemers van een bouwbedrijf. Die stonden naar verluidt op de steiger toen het gebouw instortte. De Gazet van Antwerpen schrijft dat het er volgens de eerste informatie op lijkt dat de bovenverdieping van de nieuwbouw deels naar beneden is gekomen, maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk.

De krant schrijft dat zeker acht mensen ernstig gewond raakten. Het gaat waarschijnlijk vooral om bouwvakkers die in het gebouw aan het werk waren. Zij worden verzorgd op een grasveld in de omgeving. De school staat in de wijk Nieuw Zuid, in het zuidwesten van de stad en niet ver van de Schelde. De oorzaak van het instorten is momenteel onbekend. Meer onderzoek daarnaar volgt later.

'Geef ons de ruimte'

"Geef ons de nodige ruimte om te werken", verzoekt de toegesnelde brandweer op Twitter. "We vragen met nadruk om uit de omgeving weg te blijven, ook aan buurtbewoners." De brandweer zet ook drones en honden in. "De situatie is er zeer instabiel en dat maakt bevrijdingen en zoekacties heel moeilijk", meldt de brandweer.