Afspraak voor Janssen-vaccinatie vanaf 23 juni, prikken begint 25 juni

Dat meldt de GGD GHOR aan RTL Nieuws. Het vaccineren met Janssen gebeurt in elke GGD-regio op minimaal één locatie. Er volgt snel meer informatie, onder meer over het speciale telefoonnummer dat voor het boeken van een Janssen-vaccinatie in gebruik zal worden genomen.

Het aanbod geldt voor alle volwassenen, zo werd eerder al duidelijk. "Het priktempo wordt nu zo hoog, dat we inmiddels in de luxefase zitten dat we de keuzemogelijkheid kunnen bieden", zei demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid daarover.

Minder effectief

Het vaccin van de Leidse farmaceut Janssen werd begin juni uit het vaccinatieprogramma gehaald, nadat de Gezondheidsraad had geadviseerd jonge mensen bij voorkeur een prik te geven met Moderna of Pfizer. Die vaccins hebben een hogere effectiviteit.